CELEBRATION DAYS FESTIVAL Cernoy

Cernoy

CELEBRATION DAYS FESTIVAL

Rue du Vert Galant Cernoy Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-02 05:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Celebration Days Festival est un festival de musiques actuelles et d’arts pluridisciplinaires organisé sur trois jours à Cernoy dans l’Oise au cœur du Plateau Picard. Implanté en pleine nature, il propose une programmation musicale exigeante mêlant artistes émergents et confirmés, un village associatif, des propositions culturelles variées ainsi qu’un espace de vie convivial avec camping, restauration et espaces de détente. Grâce à notre événement, nous favorisons la proximité entre artistes, publics et équipes dans un cadre immersif et chaleureux.

Le Celebration Days Festival est un festival de musiques actuelles et d’arts pluridisciplinaires organisé sur trois jours à Cernoy dans l’Oise au cœur du Plateau Picard. Implanté en pleine nature, il propose une programmation musicale exigeante mêlant artistes émergents et confirmés, un village associatif, des propositions culturelles variées ainsi qu’un espace de vie convivial avec camping, restauration et espaces de détente. Grâce à notre événement, nous favorisons la proximité entre artistes, publics et équipes dans un cadre immersif et chaleureux. .

Rue du Vert Galant Cernoy 60190 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Celebration Days Festival is a three-day festival of contemporary music and multidisciplinary arts held in Cernoy in the Oise department, in the heart of the Picardy Plateau. Set amidst nature, it offers a high-quality musical lineup featuring both emerging and established artists, a community village, a variety of cultural activities, and a welcoming living space with camping, dining, and relaxation areas. Through our event, we foster a sense of closeness between artists, audiences, and staff in an immersive and welcoming setting.

L’événement CELEBRATION DAYS FESTIVAL Cernoy a été mis à jour le 2026-06-11 par Oise Tourisme