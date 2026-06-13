Célébration des 20 ans de la Maison de la Forêt Paucourt vendredi 10 juillet 2026.

Paucourt

Célébration des 20 ans de la Maison de la Forêt

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Célébration des 20 ans de la Maison de la Forêt

Temps fort 20 ans de la Maison de la Forêt

Du 10 au 12 juillet, animation et atelier en journée

En soirée

• Projection en plein air Jurassic World Renaissance sur un écran géant de 15 mètres le samedi 11 juillet.

• Spectacle musical avec les étoiles Pulsars et improvisations suivi d’une observation du ciel aux télescopes le vendredi 10 juillet.

• Soirée étoiles chauves-souris le dimanche 12 juillet .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Celebration of the 20th Anniversary of the Maison de la For%EAt

L’événement Célébration des 20 ans de la Maison de la Forêt Paucourt a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS