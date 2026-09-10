Célébrations des 30 ans du Musée Vauban, Musée Vauban, Saint-Léger-Vauban

Informations pratiques

Célébrations des 30 ans du Musée Vauban 19 et 20 septembre Musée Vauban Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 30 ans du Musée Vauban, les célebrations se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Au programme :

Samedi 19 septembre

– 16 h : Vernissage de l’exposition « Vauban et sa famille »- 17h30 : verre de l’amitié – 19h : Théâtre dans l’église de Saint-Léger-Vauban avec la Cie Au lion d’Or – 20h30 : Vin d’honneur à la salle des fêtes

Dimanche 20 septembre

– A partir de 10h : initiation au jeu d’échecs – A partir de 14h : Jeux des fortifications avec legos – 16 h : Résultats du concours « Créé ton Vauban ! »

Entrée au Musée Vauban pendant tous le week-end : 1 euro et gratuit pour les -18 ans

Musée Vauban 4 place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 32 26 30 http://www.vaubanecomusee.org La maison Vauban fait découvrir la vie et l’œuvre de Sébastien Leprestre de Vauban. Exposition permanente. à 6 km de Quarré-les-Tombes, entre Quarré-les-Tombes et Rouvray | Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite : rez-de-chaussée avec exposition permanente et vidéo.

À l’occasion des 30 ans du Musée Vauban, les célebrations se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

©MV