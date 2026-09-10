Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Nantes Dalby, Super U Nantes Dalby, Nantes

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Nantes Dalby Samedi 10 octobre, 10h00 Super U Nantes Dalby Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Super U Nantes Dalby 66 boulevard Ernest Dalby 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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