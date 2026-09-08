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Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène, U Express Malaucène, Malaucène

vendredi 2 octobre 2026 · U Express Malaucène · Malaucène

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène, U Express Malaucène, Malaucène

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
U Express Malaucène
Adresse
Cours des Isnards 84340 Malaucène
Ville
84340 Malaucène
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène Vendredi 2 octobre, 09h00 U Express Malaucène Vaucluse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

U Express Malaucène Cours des Isnards 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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© Système U

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