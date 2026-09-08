Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène, U Express Malaucène, Malaucène

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Malaucène Vendredi 2 octobre, 09h00 U Express Malaucène Vaucluse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

U Express Malaucène Cours des Isnards 84340 Malaucène Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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