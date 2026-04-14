Célébrons les producteurs de chez nous !, Hyper U La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

Célébrons les producteurs de chez nous ! 5 et 6 juin Hyper U La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, votre HYPER U La Roche sur Yon vous propose de venir célébrer les produits du terroir vendéen.

Vous aurez l’occasion de rencontrer des fournisseurs ainsi que des producteurs avec lesquels nous travaillons à l’année. Venez déguster leurs produits et échanger avec eux sur leurs pratiques d’élevage ou de production.

C’est un week end particulier qui nous permet de les mettre en avant et de démontrer la richesse du terroir vendéen.

Hyper U La Roche-sur-Yon Route de Nantes 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

Retrouvez nos producteurs et fournisseurs locaux en animation dans le magasin jna terroir

Hyper U