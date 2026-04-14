Célébrons les producteurs de chez nous !, Hyper U La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
Célébrons les producteurs de chez nous !, Hyper U La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon vendredi 5 juin 2026.
Célébrons les producteurs de chez nous ! 5 et 6 juin Hyper U La Roche-sur-Yon Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, votre HYPER U La Roche sur Yon vous propose de venir célébrer les produits du terroir vendéen.
Vous aurez l’occasion de rencontrer des fournisseurs ainsi que des producteurs avec lesquels nous travaillons à l’année. Venez déguster leurs produits et échanger avec eux sur leurs pratiques d’élevage ou de production.
C’est un week end particulier qui nous permet de les mettre en avant et de démontrer la richesse du terroir vendéen.
Hyper U La Roche-sur-Yon Route de Nantes 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire
Retrouvez nos producteurs et fournisseurs locaux en animation dans le magasin jna terroir
Hyper U
À voir aussi à La Roche-sur-Yon (Vendée)
- S’informer avant de se former – BPREA Productions animales et végétales, ÉFEA La Roche-sur-Yon (85), La Roche-sur-Yon 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCE85, La Roche-sur-Yon 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, ATE – Vendée 85, La Roche-sur-Yon 1 mai 2026
- « Mille voix pour un musée » – Création d’un théâtre kamishibaï multilingue autour du tableau Les Poissonniers [Pescivendoli] de Vincenzo Campi, Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon 23 mai 2026
- Quand le musée se met en mouvement, Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon 23 mai 2026