Cueillettes Chapeau de Paille – Saint Florent, Cueillette de Saint Florent, La Roche-sur-Yon

Cueillettes Chapeau de Paille – Saint Florent 1 – 7 juin Cueillette de Saint Florent Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T08:30:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Votre cueillette au sud de la Vendée

La cueillette de Saint Florent des Bois se situe au lieu dit La Barre sur la commune de Saint Florent des Bois (85). Idéalement placée dans le bocage, proche de La Roche sur Yon, il n’a jamais été aussi simple de consommer frais et local à la cueillette de Saint Florent des Bois.

Une cueillette au milieu du verger.

C’est en 2010, que Jean-Charles Gazeau et ses frères décident d’installer la cueillette de Mareuil au milieu du verger familial. En effet, la famille Gazeau est spécialiste de la pomme et des fruits depuis 1948 !

Jean Charles Gazeau et son équipe cultivent des légumes, des fruits et des fleurs. Et c’est vous qui avez le plaisir de venir les cueillir au fil des saisons.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillettes Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers et hop vous partez à la découverte des champs, des vergers. Ici, l’origine locale est une évidence et vous verrez il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois, généralement de fin avril à fin octobre, vous découvrirez plus de 50 variétés de fruits et de légumes. Elles sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable.

Retrouvez également nos fruits et légumes dans la boutique de la cueillette.

Pour plus d’informations sur la famille Gazeau, rendez-vous sur : www.vergersgazeau.fr

à La cueillette de Saint Florent des Bois, je fais le plein de fruits et légumes

D’avril à fin octobre, vous sont proposés plus de 50 fruits et légumes de saison, des prix au plus justes et les conseils avisés des jardiniers de la cueillette.

Tous les ans, la réouverture est synonyme de l’arrivée des légumes primeurs, des radis, des salades, des betteraves, des épinards, des oignons blancs mais aussi des premières fraises plein champ, des petits pois… Les clients se font aussi un plaisir de cueillir les premiers oeillets de poètes réputés pour leur longue tenue en vase.

Au fil des saisons, vous pourrez cueillir une diversité de variétés de tomates, des aubergines, des concombres, des poivrons, des cerises, des lys, pendant l’été des fraises en jardin suspendu, des framboises, des groseilles, et à partir de la fin août, vous pourrez découvrir dans les vergers les premières pommes et plusieurs variétés de prunes.

localisation :

Lieu dit La Barre (en face de la piscine intercommunale de la Roche sur Yon)

Cueillette de Saint Florent 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire [{« link »: « http://www.vergersgazeau.fr »}]

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

DR