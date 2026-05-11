Célébrons l’Europe Mairie du 18e arrondissement PARIS

Exposition « Unie dans la diversité »

Dans le cadre du Mois de l’Europe, la mairie du 18e s’associe à la Maison de l’Europe de Paris, pour accueillir l’exposition « Unie dans la diversité ».

Cette exposition invite les habitants à mieux connaître les États membres de l’UE : leurs cultures, leurs histoires, leurs langues et ce qui les unit au sein d’un projet commun. Une occasion de voyager d’un pays à l’autre sans quitter le 18e.

En mai, fêtons l’Europe ! Exposition du 12 au 22 mai 2026 à la mairie du 18e



Soirée-débat » Peut-on comprendre l’Europe en regardant l’Eurovision ? «



Pour clôturer ce mois européen, la mairie du 18e accueille une soirée débat en présence de Florent Parmentier, géopolitologue, à l’occasion de la sortie de son ouvrage « La Géopolitique de l’Eurovision ».

Chaque année, des dizaines de millions d’Européens se retrouvent pour assister au spectacle de l’Eurovision. Mais derrière le spectacle et les paillettes se cachent des enjeux politiques et culturelles : un espace où s’expriment les identités nationales, les tensions géopolitiques et des formes émergentes de démocraties européennes.

La soirée abordera des questions qui bousculent nos certitudes : comment l’extravagance et la culture populaire peuvent-ils jouer un rôle politique, en permettant une cohabitation entre des sociétés profondément différentes ? Et si l’on comprenait mieux l’Europe en regardant un concours de chansons qu’en lisant un traité ?

Au programme :

Présentation de l’ouvrage par Florent Parmentier

Quiz interactif

Échanges pour analyser dans quelle mesure la construction progressive de l’Union Européenne se reflète dans l’évolution parallèle du concours

En mai, fêtons l’Europe ! La soirée aura lieu le jeudi 28 mai 2026 à 18h30 à la mairie du 18e

La Mairie du 18e marque le coup à l’occasion de la fête de l’Europe et organise une exposition du 12 au 22 mai ainsi qu’une soirée-débat le 28 mai à 18h30.

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h30 à 20h30

Du mardi 12 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS

https://mairie18.paris.fr/pages/celebrons-l-europe-17672



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