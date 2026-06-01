Célé’té en vallée du Célé à Corn: Célé eaux souterraines , les belles résurgences du Célé livrent petit à petit leurs secrets. Corn jeudi 18 juin 2026.

Corn

Célé’té en vallée du Célé à Corn: Célé eaux souterraines , les belles résurgences du Célé livrent petit à petit leurs secrets.

Salle des fêtes Corn Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

En crue, le débit du Célé triple entre le moment où il arrive dans les causses du Quercy et sa confluence avec le Lot

En crue, le débit du Célé triple entre le moment où il arrive dans les causses du Quercy et sa confluence avec le Lot. Pourtant, aucun affluent important ne le rejoint ; ce sont les eaux souterraines du causse qui rejoignent la rivière par une multitudes de cavités et de sources. C'est ce que l'on appelle le karst. Venez découvrir les rivières souterraines du Célé et l'hydrogéologie.

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Salle des fêtes Corn 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

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English :

In high water, the flow of the Célé triples between its arrival in the Quercy limestone plateaus and its confluence with the Lot

L’événement Célé’té en vallée du Célé à Corn: Célé eaux souterraines , les belles résurgences du Célé livrent petit à petit leurs secrets. Corn a été mis à jour le 2026-06-03 par Pnr des Causses du Quercy