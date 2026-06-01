Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration Salle des fêtes Saint-Jean-Mirabel
Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration Salle des fêtes Saint-Jean-Mirabel mercredi 17 juin 2026.
Saint-Jean-Mirabel
Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration
Salle des fêtes Place du 19 mars 1962 Saint-Jean-Mirabel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Jean-Jacques Pernelle, microbiologiste et ancien directeur de recherche à IRSTEA devenue l'INRAE, vous invite à entrevoir une histoire méconnue de l'homme , à travers la pollution de l'eau.
Jean-Jacques Pernelle, microbiologiste et ancien directeur de recherche à IRSTEA devenue l'INRAE, vous invite à entrevoir une histoire méconnue de l'homme , à travers la pollution de l'eau.
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Salle des fêtes Place du 19 mars 1962 Saint-Jean-Mirabel 46270 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65
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English :
Jean-Jacques Pernelle, microbiologist and former director of research at IRSTEA, now INRAE, invites you to glimpse a little-known history of mankind, through water pollution.
L’événement Célé’té en vallée du Célé pollution de l’eau, une brève histoire du néolithique aux stations d’épuration Saint-Jean-Mirabel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac