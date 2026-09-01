Informations pratiques

Châteaugiron

Céline dans l’arène spectacle

15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Placement assis libre -1h45

Une soirée incroyable pour les fans de Céline Dion !

Vous n’avez pas pu avoir de billets pour aller voir la Céline Dion Canadienne à la Défense Arena ? Venez voir la Céline Dion bretonne au Zéphyr à Châteaugiron dans son tout nouveau spectacle

Céline dans l’Arène incarné par Sébastien Costic chanteur imitateur révélé dans La France a un incroyable talent.

1H30 d’un show mêlant performances vocales et humour décapant.

Pour les fans de Céline Dion, pour tous les autres amateurs de spectacles de divertissement, venez passer une soirée incroyable où vous pourrez fredonner les plus grands tubes de la diva Céline Dion et découvrir les titres originaux que l’artiste a composés.

CADEAU BONUS ce soir là, un membre du public sera tiré au sort et se verra remporter deux places Carré OR VIP pour le concert de Céline Dion à Plénitude Arena du 18 septembre !

Imprimez votre billet de spectacle et glissez-le dans l’urne à l’entrée de la salle pour peut-être avoir la chance d’être tiré au sort par la Céline Dion Bretonne !

Une soirée à ne pas manquer ! .

15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Céline dans l’arène spectacle Châteaugiron a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CHATEAUGIRON