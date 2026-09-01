Céline dans l’arène spectacle Châteaugiron
samedi 12 septembre 2026 · Châteaugiron
Informations pratiques
Châteaugiron
Céline dans l’arène spectacle
15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Placement assis libre -1h45
Une soirée incroyable pour les fans de Céline Dion !
Vous n’avez pas pu avoir de billets pour aller voir la Céline Dion Canadienne à la Défense Arena ? Venez voir la Céline Dion bretonne au Zéphyr à Châteaugiron dans son tout nouveau spectacle
Céline dans l’Arène incarné par Sébastien Costic chanteur imitateur révélé dans La France a un incroyable talent.
1H30 d’un show mêlant performances vocales et humour décapant.
Pour les fans de Céline Dion, pour tous les autres amateurs de spectacles de divertissement, venez passer une soirée incroyable où vous pourrez fredonner les plus grands tubes de la diva Céline Dion et découvrir les titres originaux que l’artiste a composés.
CADEAU BONUS ce soir là, un membre du public sera tiré au sort et se verra remporter deux places Carré OR VIP pour le concert de Céline Dion à Plénitude Arena du 18 septembre !
Imprimez votre billet de spectacle et glissez-le dans l’urne à l’entrée de la salle pour peut-être avoir la chance d’être tiré au sort par la Céline Dion Bretonne !
Une soirée à ne pas manquer ! .
15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Céline dans l’arène spectacle Châteaugiron a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CHATEAUGIRON
À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)
- Ô Lake Concert au casque Les 3 CHA Châteaugiron 11 septembre 2026
- Exposition PINAFFO & PLUVINAGE Fanion Locomotion au centre d’art Les 3 CHA Le Château Châteaugiron 3 octobre 2026
- Kevin Rousseau Solo de piano Les 3 CHA Châteaugiron 30 octobre 2026
- LA GRANDE NUIT DE L’HUMOUR LE ZEPHYR Chateaugiron 21 novembre 2026
- Les Negresses Vertes Concert Châteaugiron 27 novembre 2026