Informations pratiques

Châteaugiron

Les Negresses Vertes Concert

15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Le Zéphyr-Citédia présente avec Décibels Productions Les Negresses vertes.

Issu de la mouvance punk, Les Négresses Vertes sont devenues un des représentants emblématiques de la musique française à l’étranger.

Né à Paris en 1987, Le groupe indépendant de rock acoustique doit autant à la chanson réaliste qu’aux musiques méditerranéennes, franchi les frontières dès le premier album Mlah en 1988, entre dans les charts anglais avec ses remixes dès 1989, 3 albums suivent Famille Nombreuse en 1991, Zigzague en 1995, Trabendo en 1999. Le groupe s’exporte à l ‘international jusqu’en 2001. La reformation des Négresses Vertes en 2018 est suivie d’une tournée de 350 dates jusqu’en décembre 2024.

Retrouvez Les Négresses Vertes au Zéphyr sur la tournée européenne Zobi Tour en 2026 ! .

15 Avenue Pierre Le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 93

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English :

L’événement Les Negresses Vertes Concert Châteaugiron a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CHATEAUGIRON