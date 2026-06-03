La Cité d’Ys Par la Cie ÔOKAÏ Spectacle Ossé Châteaugiron mercredi 26 août 2026.

Châteaugiron

La Cité d’Ys Par la Cie ÔOKAÏ Spectacle

Ossé Mediathèque l’Odyssée Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Découvrez le destin tragique de la cité d’Ys ! Bâtie en pleine mer par le roi Gradlon et protégée par la magie des korrigans, la plus belle ville du monde semble éternelle. C’était sans compter sur l’arrivée d’un mystérieux étranger qui va envoûter la

princesse Dahut… Un spectacle familial en forme de conte musical et illustré, où l’imaginaire se mêle à la magie de la Bretagne.

Sur réservation. Durée 50 min A partir de 6 ans Gratuit .

Ossé Mediathèque l’Odyssée Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69

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English :

L’événement La Cité d’Ys Par la Cie ÔOKAÏ Spectacle Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUGIRON