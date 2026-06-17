Châteaugiron

L’été pour bouger renforcement musculaire + yoga

Cour du château Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’Orange bleue se déplace au château le 29 août à 10h pour un cours d’une heure de renforcement musculaire + yoga.

Adapté à tous les niveaux

Participation gratuite sur inscription auprès de la mairie ou à l’Orange bleue de Châteaugiron .

Cour du château Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69

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English :

L’événement L’été pour bouger renforcement musculaire + yoga Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHATEAUGIRON