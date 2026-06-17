L’été pour bouger renforcement musculaire + yoga Châteaugiron
L’été pour bouger renforcement musculaire + yoga Châteaugiron samedi 29 août 2026.
Châteaugiron
L’été pour bouger renforcement musculaire + yoga
Cour du château Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’Orange bleue se déplace au château le 29 août à 10h pour un cours d’une heure de renforcement musculaire + yoga.
Adapté à tous les niveaux
Participation gratuite sur inscription auprès de la mairie ou à l’Orange bleue de Châteaugiron .
Cour du château Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69
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English :
L’événement L’été pour bouger renforcement musculaire + yoga Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHATEAUGIRON
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