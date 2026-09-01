Céline Ledoux la vie d’ici et d’ailleurs Rue du Général de Gaulle Bréhal
samedi 20 février 2027 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Céline Ledoux la vie d’ici et d’ailleurs
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20 21:00:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2027-02-20
La vie d’ici et d’ailleurs est un seul-en-scène humoristique écrit et interprété par la comédienne et humoriste donvillaise Céline Ledoux. Un spectacle d’humour, sur la vie de la comédienne. Elle incarne trois personnages différents avec qui le public est invité à interagir une étrangère bien de chez nous, une française de l’étranger et une bourgeoise bien étrange.
Trois univers, un seul objectif faire rire… et aussi un peu réfléchir… .
Rue du Général de Gaulle Halle au blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr
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English : Céline Ledoux la vie d’ici et d’ailleurs
L’événement Céline Ledoux la vie d’ici et d’ailleurs Bréhal a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
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