CELTIC LEGENDS ZENITH DE PAU Pau

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2027-02-23

fin : 2027-02-23

2027-02-23

?? Celtic Legends Tournée Anniversaire 25 ans (2027)

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Du 26 au 28 février à la Salle Pleyel à Paris, puis en tournée dans toute la France, L’Irish Team des Celtic Legends revient sur scène avec un nouveau spectacle !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent au cœur de la danse irlandaise.

Pendant deux heures de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous la direction de Sean McCarthy.

Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à l’esprit de Celtic Legends. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

