Shop Art aux Halles Pau
Shop Art aux Halles Pau dimanche 10 mai 2026.
Pau
Shop Art aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Les Halles seront animées par la pianiste Caroline Mane. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Shop Art aux Halles
L’événement Shop Art aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Morphogénèse urbaine la fabrique de Pau Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 7 mai 2026
- Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau 8 mai 2026
- Tour auto 2026 Etape Toulouse/Pau Pau 8 mai 2026
- DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau 9 mai 2026
- Tour auto 2026 Etape Pau/Biarritz Pau 9 mai 2026