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DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY PARC DES EXPOSITIONS DE PAU Pau samedi 9 mai 2026.

Lieu : PARC DES EXPOSITIONS DE PAU

Adresse : 7 BD CHAMPETIER DE RIBES

Ville : 64000 Pau

Département : 64

Début : 2026-05-09

Fin : 2026-05-09

Heure de début : 10:00

DINOSAURES – LE VOYAGE DE BUMPY Début : 2026-05-09 à 10:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DES EXPOSITIONS DE PAU 7 BD CHAMPETIER DE RIBES 64000 Pau 64

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