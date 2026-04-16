Pau

Tour auto 2026 Etape Toulouse/Pau

Place de Verdun Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Du 4 au 9 mai 2026, rejoignez-nous pour une aventure inoubliable à travers les plus belles routes de France. Au programme 5 jours de course, d’histoire et de passion, où se mêlent tradition et performance sur un parcours qui promet d’être aussi magnifique qu’exigeant.

Passage par: Rue du 14 juillet, place de la monnaie, avenue Jean Biray, Bvd des Pyrénées, Place Gramont .

Place de Verdun Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour auto 2026 Etape Toulouse/Pau

L’événement Tour auto 2026 Etape Toulouse/Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau