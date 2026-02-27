Le Parvis Rencontre avec PHILIPPE TORRETON av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec PHILIPPE TORRETON

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

PHILIPPE TORRETON Veiller (Calmann-Lévy)

Philippe Torreton a passé quelques nuits avec le Samusocial.

Des nuits de maraude dans Paris, aux côtés des infirmiers, des travailleurs sociaux et des gens qui vivent dans la rue. Les

signalements, les déplacements en ambulance, les conversations Philippe Torreton a tout enregistré, pour ne rien trahir, pour restituer au plus près ce qu’il a pris comme une claque. De ces heures transcrites, il tire un long poème en prose qui n’a rien d’emprunté ou d’artificiel. .

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 80 89

