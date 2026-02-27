Le Parvis Rencontre avec PHILIPPE TORRETON av Louis Sallenave Pau
Le Parvis Rencontre avec PHILIPPE TORRETON av Louis Sallenave Pau mardi 21 avril 2026.
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
2026-04-21
PHILIPPE TORRETON Veiller (Calmann-Lévy)
Philippe Torreton a passé quelques nuits avec le Samusocial.
Des nuits de maraude dans Paris, aux côtés des infirmiers, des travailleurs sociaux et des gens qui vivent dans la rue. Les
signalements, les déplacements en ambulance, les conversations Philippe Torreton a tout enregistré, pour ne rien trahir, pour restituer au plus près ce qu’il a pris comme une claque. De ces heures transcrites, il tire un long poème en prose qui n’a rien d’emprunté ou d’artificiel. .
av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
