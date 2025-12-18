Visite d’une maison réhabilitée à Pau Adresse après inscription Pau

Visite d’une maison réhabilitée à Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-04-20

2026-04-20

2026-04-20

Comment allier confort et performance énergétique dans une maison des Trente Glorieuses ?

Venez découvrir une rénovation globale exemplaire matériaux écologiques, isolation renforcée pour le confort hiver et été (fibre de bois, toiture en paille et bois), menuiseries performantes, poêle à bois…

L’adresse de la visite sera donnée après l’inscription. .

