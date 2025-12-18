Visite d’une maison réhabilitée à Pau Adresse après inscription Pau
Visite d'une maison réhabilitée à Pau
lundi 20 avril 2026.
Visite d’une maison réhabilitée à Pau
2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Comment allier confort et performance énergétique dans une maison des Trente Glorieuses ?
Venez découvrir une rénovation globale exemplaire matériaux écologiques, isolation renforcée pour le confort hiver et été (fibre de bois, toiture en paille et bois), menuiseries performantes, poêle à bois…
Gratuit
+33 5 59 82 58 66
maison.habitat@agglo-pau.fr
English : Visite d’une maison réhabilitée à Pau
