Visite d’une maison réhabilitée à Pau Adresse après inscription Pau

Visite d'une maison réhabilitée à Pau

Visite d’une maison réhabilitée à Pau

Adresse après inscription 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Comment allier confort et performance énergétique dans une maison des Trente Glorieuses ?
Venez découvrir une rénovation globale exemplaire matériaux écologiques, isolation renforcée pour le confort hiver et été (fibre de bois, toiture en paille et bois), menuiseries performantes, poêle à bois…
