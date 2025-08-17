Exposition Espace Dantza Pluri-Elles Solune Espace Dantza Pau

Exposition Espace Dantza Pluri-Elles Solune

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-04-20

Chaque individu est multiple, métissé, bien plus complexe que les cadres dans lesquels la société veut nous faire rentrer.

À travers ses portraits de femmes et d’artistes, Solune tente de mettre à jour cette complexité et les diverses influences culturelles, sociales et esthétiques qui nous constituent en tant qu’être singulier.

La technique mixte mêlant dessin, peinture et collage permet de donner corps à ces différentes enveloppes.

Pluri-elles rassemble des portraits de femmes d’ici et d’ailleurs, de chorégraphes et de peintres inspirantes et inspirées. Cette exposition réunit ainsi les divers sujets de prédilection de Solune l’universel et le singulier, le féminin, la nature, la danse contemporaine et l’art en général. .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

