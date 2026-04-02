Morphogénèse urbaine la fabrique de Pau Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
Morphogénèse urbaine la fabrique de Pau Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau jeudi 7 mai 2026.
Pau
Morphogénèse urbaine la fabrique de Pau
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-05-07 19:30:00
Date(s) :
2026-05-07
De sa naissance comme bourg fortifié au Moyen Âge à son essor en station climatique, Pau s’est construite par strates successives. Ses formes urbaines témoignent des grandes étapes de cette évolution entre contraintes géographiques, choix politiques et dynamiques sociales.
Atelier animé par Ville d’art et d’histoire .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English : Morphogénèse urbaine la fabrique de Pau
L’événement Morphogénèse urbaine la fabrique de Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau
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