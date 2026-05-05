Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau
Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau vendredi 8 mai 2026.
Pau
Clémenceau en fête ! Week-end 2
64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:30:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Pendant près de trois semaines, Clemenceau en fête réunit restaurateurs éphémères, artistes et associations dans un même espace ouvert. Vous y trouvez une offre gourmande variée, des concerts en fin de journée, des DJ sets en soirée et des animations accessibles à tous. En famille ou entre amis, chacun compose son moment déjeuner sur le pouce, atelier avec les enfants ou soirée musicale. L’ensemble crée un lieu de vie simple et animé, fidèle à l’esprit des fêtes du Sud-Ouest !
Programme du vendredi 8 mai 12h30 19h
Animations orchestrées par les quotidiens du Béarn, pour les amoureux de voitures anciennes réunis à Pau à l’occasion du passage du mythique et prestigieux TOUR AUTO .
64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Clémenceau en fête ! Week-end 2
L’événement Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Pau
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