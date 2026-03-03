Grand Hôtel Gassion Pau

Grand Hôtel Gassion

1 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Visite guidée de l’ancien Hôtel Gassion qui fut l’un des plus fastes hôtels de la belle époque.

Sous sol renfermant le système de chauffage d’époque, exposition de mobilier et objets de l’histoire du Tourisme à Pau, immersion en images dans les salons inscrits Monuments Historiques

Une visite intérieure et extérieure (exclusivité Guide Epicurieuse) .

1 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

