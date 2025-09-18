Connaissance du monde Les Pyrénées Pau

Connaissance du monde Les Pyrénées Pau mardi 5 mai 2026.

Connaissance du monde Les Pyrénées

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Cette grande traversée des Pyrénées, entre Atlantique et Méditerranée, réalisée seul, en 67 jours, par le réalisateur Philippe JACQ, est beaucoup plus qu’une longue randonnée pédestre de 900 km. C’est une immersion au cœur du pyrénéisme. Un film profondément humain qui nous élève vers des lacs d’altitude et nous conduit aussi vers des hommes et des femmes qui nous parlent de leur vie, de leur langue et de leurs traditions. Ils sont conteur, guide du Parc national des Pyrénées, accompagnateur en montagne, historien, gardien de refuge ou berger.

De bivouacs en refuges, nous cheminerons sur le GR10 pour découvrir cette montagne dans toute sa diversité et sa splendeur. Un film coup de cœur !

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Connaissance du monde Les Pyrénées

German : Connaissance du monde Les Pyrénées

Italiano :

Espanol : Connaissance du monde Les Pyrénées

L’événement Connaissance du monde Les Pyrénées Pau a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pau