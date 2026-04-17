Exposition: La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

Exposition: La sobriété foncière

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 13:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Le parcours de cette exposition propose de porter un autre regard sur l’aménagement de nos territoires.

En France, lors de la dernière décennie, 24 000 hectares en moyenne d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés chaque année. Cette expansion des villes a des conséquences bien concrètes elle fragilise notre capacité à produire localement notre alimentation, abîme les écosystèmes, allonge les trajets du quotidien et pèse sur le budget des ménages.

À travers le parcours de cette exposition, nous vous proposons de porter un autre regard sur l’aménagement de nos territoires. Limiter l’artificialisation des sols n’est pas une contrainte, mais une véritable opportunité pour améliorer notre qualité de vie, préserver les paysages et protéger la biodiversité. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition: La sobriété foncière

L’événement Exposition: La sobriété foncière Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau