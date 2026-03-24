Écocène Café Climat: Réduire nos déchets, c’est possible ! La Forge Moderne Pau

Écocène Café Climat: Réduire nos déchets, c’est possible !

La Forge Moderne 19 Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

À Pau, à La Forge Moderne, ce Café Climat ouvre un temps d’échange sur les solutions qui prolongent la vie de nos objets dans l’agglomération paloise. Réemploi, réparation, réutilisation, recyclage cette rencontre éclaire les initiatives déjà en place sur le territoire, les freins encore présents et les dynamiques locales qui font évoluer les usages.

Le regard croisé de Thierry Gallerand, responsable de la mission Économie circulaire, Agriculture et Biodiversité à la Communauté d’Agglomération de Pau, et de Stéphane Blanche, directeur-adjoint d’ENVIE Pau, apporte des repères concrets. Ensemble, ils abordent les leviers d’action existants, les résultats déjà visibles et les solutions du quotidien pour réduire les déchets. Un rendez-vous utile, accessible et ancré dans les réalités locales, pour mieux comprendre ce qui se construit près de chez vous. .

La Forge Moderne 19 Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36 info@ecocene.fr

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English : Écocène Café Climat: Réduire nos déchets, c’est possible !

L’événement Écocène Café Climat: Réduire nos déchets, c’est possible ! Pau a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau