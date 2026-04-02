La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Chaque année en France, 24 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés en moyenne lors de la dernière décennie. Cette expansion des villes a des conséquences bien concrètes elle fragilise notre capacité à produire localement notre alimentation, abîme les écosystèmes, allonge les trajets du quotidien et pèse sur le budget des ménages.

À travers le parcours de cette exposition, nous vous proposons de porter un autre regard sur l’aménagement de nos territoires. Limiter l’artificialisation des sols n’est pas une contrainte, mais une véritable opportunité pour améliorer notre qualité de vie, préserver les paysages et protéger la biodiversité.

L’exposition met en lumière des solutions locales déjà à l’œuvre, des manières de construire et d’aménager qui nous ressemblent des villes et des villages agréables à vivre, respectueux de leur environnement .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires

L’événement La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau