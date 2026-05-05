Pau

Clémenceau en fête ! Week-end 2

64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Pendant près de trois semaines, Clemenceau en fête réunit restaurateurs éphémères, artistes et associations dans un même espace ouvert. Vous y trouvez une offre gourmande variée, des concerts en fin de journée, des DJ sets en soirée et des animations accessibles à tous. En famille ou entre amis, chacun compose son moment déjeuner sur le pouce, atelier avec les enfants ou soirée musicale. L’ensemble crée un lieu de vie simple et animé, fidèle à l’esprit des fêtes du Sud-Ouest !

Programme du dimanche 10 mai 12h 18h

La Pitchoun Party !

Jeux et animations pour les plus jeunes, sur et autour de la Place Clemenceau. Cette année c’est le célèbre MARIO qui arbitre les courses de kart sur écran géant, pendant que CHASE et MARCUS eux jouent avec les plus petits !

Sans oublier, la mini boum en mode open air de 15h à 18h .

64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Clémenceau en fête ! Week-end 2

L’événement Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Pau