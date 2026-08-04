Informations pratiques

Vibraye

Celtic Ovation Danse irlandaise

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle de danse irlandaise

La compagnie AKL réunit de nombreux artistes originaires de toute l’Europe, animés par la même passion pour la musique et les danses irlandaises.

Les activités de la compagnie AKL sont principalement articulées autour du travail de la chorégraphe et musicienne Karine Luçon et du musicien François Luçon.

”Celtic Ovation ”, un spectacle présenté par la compagnie AKL. Plongez dans l’âme irlandaise, ressentez les rythmes palpitants du bodhran, le chant bourdonnant de l’uilleann pipe et les mélodies enchanteresses de la musique irlandaise amplifiées par les mouvements énergiques et gracieux

des danseurs chevronnés qui alternent reels, jigs, hornpipes et danses de claquettes sur des tempo étourdissants. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Irish Dance Show

L’événement Celtic Ovation Danse irlandaise Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye