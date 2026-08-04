Celtic Ovation Danse irlandaise Vibraye
dimanche 20 septembre 2026 · Vibraye
Informations pratiques
Vibraye
Celtic Ovation Danse irlandaise
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle de danse irlandaise
La compagnie AKL réunit de nombreux artistes originaires de toute l’Europe, animés par la même passion pour la musique et les danses irlandaises.
Les activités de la compagnie AKL sont principalement articulées autour du travail de la chorégraphe et musicienne Karine Luçon et du musicien François Luçon.
”Celtic Ovation ”, un spectacle présenté par la compagnie AKL. Plongez dans l’âme irlandaise, ressentez les rythmes palpitants du bodhran, le chant bourdonnant de l’uilleann pipe et les mélodies enchanteresses de la musique irlandaise amplifiées par les mouvements énergiques et gracieux
des danseurs chevronnés qui alternent reels, jigs, hornpipes et danses de claquettes sur des tempo étourdissants. .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Irish Dance Show
L’événement Celtic Ovation Danse irlandaise Vibraye a été mis à jour le 2026-08-04 par Mairie de Vibraye
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