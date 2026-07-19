Celtic Pic Festival à la salle des fêtes de Campan Campan
vendredi 31 juillet 2026 · à la salle des fêtes de Campan · Campan
Informations pratiques
Campan
Celtic Pic Festival
à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Les 31 juillet, 1er et 2 août 2026, l’association Pyren’Eire présente la 3e édition du Celtic Pic Festival à Campan (65) ! Concerts, sessions, bals trad, masterclass, contes, salon de lutherie et tournoi de palet, entre Irlande et Pyrénées.
Programmation (chronologique)
Vendredi 31 juillet
11h — Contes et légendes traditionnels d’Irlande, avec Katrin Maure (cloître de l’église)
15h30 — Tracer la route , spectacle avec Marie Bobin et François Gaillard (salle des fêtes de Beaudéan)
20h — Willo, concert avec Cécile Combre et Olivier Pocheville
21h30 — The Unprepared, concert avec David Lombardi, Jean Damei et Sam Mabbet
22h45 — Talec / Noguet Quartet, fest-noz avec Olivier Guenego, Timothée Le Bour, Rozenn Talec et Yannig Noguet
Samedi 1er août
Contes et légendes traditionnels d’Irlande, avec Katrin Maure
15h30 — Tracer la route , spectacle avec Marie Bobin et François Gaillard (salle des fêtes de Beaudéan)
20h30 — High Octane, concert avec Louis Sallé, Tobias Van Baarsel et Loïc Guenneguez
22h30 — Nøkkenoc, bal folk avec Aïna Tullier et Sylvain Pool
Dimanche 2 août
20h30 — Brian Hughes, Dave Sheridan, Siobhan O’Donnell et Aideen Burke, concert
22h15 — Briu, bal occitan avec Lucile Marsac, Lutxi Achiary, Yohan Dumas et Nicolas Roche
23h45 — Únes, bal occitan avec Lucile Marsac et Nicolas Roche
Les concerts et les bals se déroulent à la salle des fêtes.
Masterclass
Vendredi 31 juillet
9h30-12h30 — Violon, avec David Lombardi
9h30-12h30 — Accordéon, avec Sam Mabett
9h30-12h30 — Guitare, avec Jean Damei
14h30-17h30 — Bodhran, avec Louis Sallé (suite le dimanche 2 août, 9h30-12h30)
Samedi 1er août
9h30-12h30 — Bodhran, avec Siobhan O’Donnell
9h30-12h30 — Violon, avec David Sheridan
9h30-12h30 — Tin whistle, avec Brian Hughes
Samedi 1er et dimanche 2 août
9h30-12h30 — Sean nós dancing (style ancien en solo), avec Aideen Burke
Lieux des masterclass annoncés aux stagiaires le matin à l’accueil.
Restauration
Buvette et repas midi et soir assurés par les bénévoles de Pyren’Eire, aux halles de Campan (bruschetta, salade, assiette du jour). Bar partenaire Au bon vieux temps (petit-déjeuner, sandwichs, épicerie) et sorbets artisanaux de Trassouet (samedi et dimanche, 14h-18h). .
à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
On July 31, August 1, and 2, 2026, the Pyren’Eire association presents the 3rd edition of the Celtic Pic Festival in Campan (65)! Concerts, jam sessions, traditional dances, masterclasses, storytelling, a stringed instrument fair, and a palet tournament—all blending Irish and Pyrenean traditions.
L’événement Celtic Pic Festival Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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