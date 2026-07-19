vendredi 31 juillet 2026 · à la salle des fêtes de Campan · Campan

Informations pratiques

Campan

Celtic Pic Festival

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Les 31 juillet, 1er et 2 août 2026, l’association Pyren’Eire présente la 3e édition du Celtic Pic Festival à Campan (65) ! Concerts, sessions, bals trad, masterclass, contes, salon de lutherie et tournoi de palet, entre Irlande et Pyrénées.

Programmation (chronologique)

Vendredi 31 juillet

11h — Contes et légendes traditionnels d’Irlande, avec Katrin Maure (cloître de l’église)

15h30 — Tracer la route , spectacle avec Marie Bobin et François Gaillard (salle des fêtes de Beaudéan)

20h — Willo, concert avec Cécile Combre et Olivier Pocheville

21h30 — The Unprepared, concert avec David Lombardi, Jean Damei et Sam Mabbet

22h45 — Talec / Noguet Quartet, fest-noz avec Olivier Guenego, Timothée Le Bour, Rozenn Talec et Yannig Noguet

Samedi 1er août

Contes et légendes traditionnels d’Irlande, avec Katrin Maure

15h30 — Tracer la route , spectacle avec Marie Bobin et François Gaillard (salle des fêtes de Beaudéan)

20h30 — High Octane, concert avec Louis Sallé, Tobias Van Baarsel et Loïc Guenneguez

22h30 — Nøkkenoc, bal folk avec Aïna Tullier et Sylvain Pool

Dimanche 2 août

20h30 — Brian Hughes, Dave Sheridan, Siobhan O’Donnell et Aideen Burke, concert

22h15 — Briu, bal occitan avec Lucile Marsac, Lutxi Achiary, Yohan Dumas et Nicolas Roche

23h45 — Únes, bal occitan avec Lucile Marsac et Nicolas Roche

Les concerts et les bals se déroulent à la salle des fêtes.

Masterclass

Vendredi 31 juillet

9h30-12h30 — Violon, avec David Lombardi

9h30-12h30 — Accordéon, avec Sam Mabett

9h30-12h30 — Guitare, avec Jean Damei

14h30-17h30 — Bodhran, avec Louis Sallé (suite le dimanche 2 août, 9h30-12h30)

Samedi 1er août

9h30-12h30 — Bodhran, avec Siobhan O’Donnell

9h30-12h30 — Violon, avec David Sheridan

9h30-12h30 — Tin whistle, avec Brian Hughes

Samedi 1er et dimanche 2 août

9h30-12h30 — Sean nós dancing (style ancien en solo), avec Aideen Burke

Lieux des masterclass annoncés aux stagiaires le matin à l’accueil.

Restauration

Buvette et repas midi et soir assurés par les bénévoles de Pyren’Eire, aux halles de Campan (bruschetta, salade, assiette du jour). Bar partenaire Au bon vieux temps (petit-déjeuner, sandwichs, épicerie) et sorbets artisanaux de Trassouet (samedi et dimanche, 14h-18h). .

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On July 31, August 1, and 2, 2026, the Pyren’Eire association presents the 3rd edition of the Celtic Pic Festival in Campan (65)! Concerts, jam sessions, traditional dances, masterclasses, storytelling, a stringed instrument fair, and a palet tournament—all blending Irish and Pyrenean traditions.

L’événement Celtic Pic Festival Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65