Lucile CAMPAN Campan

Informations pratiques

Campan

Lucile

CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le 21 juillet, soirée pop live Au Chapit’O à Campan ! Lucile monte sur la scène du chapiteau pour un concert pop plein d’énergie. Une belle soirée musicale à savourer dans une ambiance conviviale.

petite restauration et bar sur place .

CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75

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English :

On July 21, it’s a live pop night at Au Chapit’O in Campan! Lucile takes the stage in the big top for an energetic pop concert. A wonderful evening of music to enjoy in a friendly atmosphere.

L’événement Lucile Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65