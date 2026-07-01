Lucile CAMPAN Campan
mardi 21 juillet 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Lucile
CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Le 21 juillet, soirée pop live Au Chapit’O à Campan ! Lucile monte sur la scène du chapiteau pour un concert pop plein d’énergie. Une belle soirée musicale à savourer dans une ambiance conviviale.
petite restauration et bar sur place .
CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75
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English :
On July 21, it’s a live pop night at Au Chapit’O in Campan! Lucile takes the stage in the big top for an energetic pop concert. A wonderful evening of music to enjoy in a friendly atmosphere.
L’événement Lucile Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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