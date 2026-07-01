Finale de la Coupe du Monde CAMPAN Campan
dimanche 19 juillet 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Finale de la Coupe du Monde
CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le 19 juillet, vivez la finale de la Coupe du Monde sur grand écran Au Chapit’O à Campan ! Rendez-vous sous chapiteau pour vibrer ensemble devant le match dans une ambiance survoltée et conviviale.
petite restauration et bar sur place .
CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75
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English :
On July 19, watch the World Cup final on the big screen at Chapit’O Campan! Join us under the big top to cheer on the game together in an electric and friendly atmosphere.
L’événement Finale de la Coupe du Monde Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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