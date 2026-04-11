Initiation à la laine feutrée en toute sérénité BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Initiation à la laine feutrée en toute sérénité BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre jeudi 28 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Initiation à la laine feutrée en toute sérénité
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue des Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:15:00
fin : 2026-05-28 16:15:00
Date(s) :
2026-05-28
Plongez dans l’univers sensoriel de la laine avec L’Autre Florence, artisanat d’exception à Bagnères-de-Bigorre. Dans son atelier lumineux, elle vous initie au feutrage et ajoute sa touche personnelle légère et méditative dans cette pratique ancestrale. Vivez un instant de créativité et bien-être.
Sur réservation par téléphone. .
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue des Pyrénées Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 34 74 11
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English :
Immerse yourself in the sensory world of wool with L?Autre Florence, an exceptional craftswoman in Bagnères-de-Bigorre. In her luminous workshop, she introduces you to felting and adds her own light, meditative touch to this ancestral practice. Experience a moment of creativity and well-being.
L’événement Initiation à la laine feutrée en toute sérénité Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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