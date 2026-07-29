Centenaire de la Coupe Davis Garden Tennis Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Centenaire de la Coupe Davis

Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Il y a cent ans, du 24 au 26 juillet 1926, Cabourg accueillait le quart de finale de la Coupe Davis ! Les Quatre Mousquetaires y décrochaient une victoire éclatante face à la Grande-Bretagne, inscrivant durablement le Garden Tennis et Cabourg dans la grande histoire du tennis français.

Il y a cent ans, du 24 au 26 juillet 1926, Cabourg accueillait le quart de finale de la Coupe Davis ! Les Quatre Mousquetaires y décrochaient une victoire éclatante face à la Grande-Bretagne, inscrivant durablement le Garden Tennis et Cabourg dans la grande histoire du tennis français.

La Ville de Cabourg et l’association du Garden Tennis Club travaillent main dans la main pour proposer un bel événement afin de fêter ce centenaire ! Cette journée est l’occasion de transmettre cette mémoire tout en faisant vivre le tennis dans un esprit convivial, fidèle aux valeurs de ce sport.

Au programme

– Un tournoi Belle Époque en tenues blanches avec raquettes anciennes et balles blanches pour retrouver l’ambiance des années 1920

– Une balade photographique invitera également à voyager dans le passé

– Des initiations au tennis seront proposées aux enfants par le Garden Tennis

– Présence de jeux en bois pour divertir les plus jeunes

– Hommage aux grands champions qui ont marqué cette période (René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra, Jacques Brugnon…)

– Soirée blanche pour clôturer la journée, dans un esprit élégant et décontracté rappelant les grandes réceptions sportives de cette époque

Cette journée de célébration est ouverte à tous, curieux comme amateurs de tennis ! .

Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Centenaire de la Coupe Davis

A hundred years ago, from 24 to 26 July 1926, Cabourg hosted the Davis Cup quarter-finals! The Four Musketeers secured a resounding victory there against Great Britain, ensuring that Garden Tennis and Cabourg would go down in the annals of French tennis history.

L’événement Centenaire de la Coupe Davis Cabourg a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cabourg