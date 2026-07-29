Festival French Flyair Village Immersif Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Festival French Flyair Village Immersif

Esplanade des Villes Jumelées Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

La ville de Cabourg est heureuse d’accueillir le festival French Flyair, un festival de voltige et de démonstrations de jeux aériens par l’élite de l’aviation civile et militaire, en présence notamment de la Patrouille de France mais aussi de nombreuses autres surprises !

Installé sur l’Esplanade des Villes Jumelées, le village officiel du Cabourg French Flyair accueillera le public du

vendredi au dimanche. Véritable espace de découverte du monde aéronautique, c’est l’occasion de faire le plein de sensation sur les simulateurs de Mirage 2000 ou encore de découvrir un Alpha Jet de la Patrouille de France.

Rencontres, séances de dédicaces et moments de partage permettront aussi aux spectateurs de découvrir les coulisses de l’événement et de rencontrer celles et ceux qui auront animé le ciel cabourgeais tout au long du dimanche après-midi.

Horaires du village immersif non communiqués à ce jour.

Au regard de l’affluence attendue le dimanche nous vous invitons à

– Privilégier un stationnement extérieur à l’hyper centre

– Préférer un déplacement à la journée à Cabourg. Toute la journée, vous pourrez profiter de nos bonnes adresses locales, du bord de mer et des balades nature de Cabourg. Pour en savoir plus, consultez les rubriques de notre site cabourg.fr .

Esplanade des Villes Jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Festival French Flyair Village Immersif

The town of Cabourg is delighted to host the French Flyair Festival, a festival of aerobatics and aerial displays featuring the cream of civil and military aviation, including the Patrouille de France and plenty of other surprises!

L’événement Festival French Flyair Village Immersif Cabourg a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cabourg