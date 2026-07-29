DJ set Chill & Lounge Promenade Marcel Proust Cabourg
jeudi 30 juillet 2026 · Promenade Marcel Proust · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
DJ set Chill & Lounge
Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Le GH Côté Plage propose une soirée placée sous le signe de la détente avec un DJ set lounge & chill assuré par DJ Yann.
Le jeudi, dans une ambiance élégante et conviviale, les sonorités douces accompagneront la fin de journée, offrant un cadre idéal pour partager un verre entre amis.
Le GH Côté Plage propose une soirée placée sous le signe de la détente avec un DJ set lounge & chill assuré par DJ Yann.
Le jeudi, dans une ambiance élégante et conviviale, les sonorités douces accompagneront la fin de journée, offrant un cadre idéal pour partager un verre entre amis ou profiter d’un moment de relaxation face à la mer.
En cas de mauvais temps, la soirée se déroulera au bar du Grand Hôtel.
À retrouver également ci-contre, le programme complet des autres animations proposées par l’établissement, entre happy hour et dégustation de champagne Pommery. .
Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 01 79 h1282-sb1@accor.com
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English : DJ set Chill & Lounge
GH Côté Plage is hosting an evening dedicated to relaxation, featuring a lounge & chill DJ set by DJ Yann.
On Thursdays, in an elegant and friendly atmosphere, soft music will accompany the end of the day, providing the perfect setting for sharing a drink with friends.
L’événement DJ set Chill & Lounge Cabourg a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cabourg
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