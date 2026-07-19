Soirée SBK Promenade Marcel Proust Cabourg
dimanche 19 juillet 2026 · Promenade Marcel Proust · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Soirée SBK
Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le GH Côté Plage vous convie à sa soirée dansante Salsa Bachata Kizomba, organisée en partenariat avec La Timba ! Que l’on soit danseur ou seulement curieux de découvrir l’univers des danses latines, la soirée est ouverte à tous.
Le GH Côté Plage vous convie à sa soirée dansante Salsa Bachata Kizomba, organisée en partenariat avec La Timba ! Que l’on soit danseur ou seulement curieux de découvrir l’univers des danses latines, la soirée est ouverte à tous.
Au programme
– De 17h à 18h Cours de bachata (8€, règlement sur place, sans réservation)
– De 18h à 21h soirée SBK
Des cocktails, planches à partager et tapas seront proposés.
Sans réservation. .
Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 01 79 h1282-sb1@accor.com
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English : Soirée SBK
GH Côté Plage invites you to its Salsa, Bachata and Kizomba dance night, organised in partnership with La Timba! Whether you’re a dancer or simply curious to discover the world of Latin dance, the event is open to everyone.
L’événement Soirée SBK Cabourg a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Cabourg
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