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AGENDA · Cabourg

Soirée SBK Promenade Marcel Proust Cabourg

dimanche 19 juillet 2026 · Promenade Marcel Proust · Cabourg

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Promenade Marcel Proust
Adresse
GH Côté Plage
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Soirée SBK

Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Le GH Côté Plage vous convie à sa soirée dansante Salsa Bachata Kizomba, organisée en partenariat avec La Timba ! Que l’on soit danseur ou seulement curieux de découvrir l’univers des danses latines, la soirée est ouverte à tous.
Le GH Côté Plage vous convie à sa soirée dansante Salsa Bachata Kizomba, organisée en partenariat avec La Timba ! Que l’on soit danseur ou seulement curieux de découvrir l’univers des danses latines, la soirée est ouverte à tous.

Au programme
– De 17h à 18h Cours de bachata (8€, règlement sur place, sans réservation)
– De 18h à 21h soirée SBK

Des cocktails, planches à partager et tapas seront proposés.
Sans réservation.   .

Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 01 79  h1282-sb1@accor.com

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English : Soirée SBK

GH Côté Plage invites you to its Salsa, Bachata and Kizomba dance night, organised in partnership with La Timba! Whether you’re a dancer or simply curious to discover the world of Latin dance, the event is open to everyone.

L’événement Soirée SBK Cabourg a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Cabourg

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