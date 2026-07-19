Soirée SBK Promenade Marcel Proust Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Soirée SBK

Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le GH Côté Plage vous convie à sa soirée dansante Salsa Bachata Kizomba, organisée en partenariat avec La Timba ! Que l’on soit danseur ou seulement curieux de découvrir l’univers des danses latines, la soirée est ouverte à tous.

Le GH Côté Plage vous convie à sa soirée dansante Salsa Bachata Kizomba, organisée en partenariat avec La Timba ! Que l’on soit danseur ou seulement curieux de découvrir l’univers des danses latines, la soirée est ouverte à tous.

Au programme

– De 17h à 18h Cours de bachata (8€, règlement sur place, sans réservation)

– De 18h à 21h soirée SBK

Des cocktails, planches à partager et tapas seront proposés.

Sans réservation. .

Promenade Marcel Proust GH Côté Plage Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 01 79 h1282-sb1@accor.com

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English : Soirée SBK

GH Côté Plage invites you to its Salsa, Bachata and Kizomba dance night, organised in partnership with La Timba! Whether you’re a dancer or simply curious to discover the world of Latin dance, the event is open to everyone.

L’événement Soirée SBK Cabourg a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Cabourg