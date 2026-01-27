Feu d’artifice Cabourg

Feu d’artifice

Plage devant le Casino Cabourg Calvados

2026-07-18

fin : 2026-07-18

2026-07-18

À la tombée de la nuit, la plage de Cabourg se transforme en véritable théâtre à ciel ouvert. Laissez-vous porter par un feu d’artifice spectaculaire, les pieds dans le sable, au rythme des couleurs et des reflets sur la mer. Un moment simple et magique à partager, idéal pour prolonger la soirée dans une ambiance estivale et conviviale. .

Plage devant le Casino Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Feu d’artifice

As night falls, Cabourg's beach is transformed into a veritable open-air theatre. Let yourself be carried away by a spectacular fireworks display, with your feet in the sand, to the rhythm of the colours and reflections on the sea. A simple, magical moment to share, ideal for extending the evening in a summery, convivial atmosphere.

