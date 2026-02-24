Concert harpe et poésie chantée par Pierre-François Lamiraud Villa du Temps retrouvé Cabourg

Cabourg

Concert harpe et poésie chantée par Pierre-François Lamiraud

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre enchanteur de la Villa du Temps retrouvé, cette soirée s’annonce comme une parenthèse hors du temps. ! Pierre-François Lamiraud y propose un délicat dialogue entre harpe et poésie chantée, où les mots et les notes se répondent avec finesse.

Dans le cadre enchanteur de la Villa du Temps retrouvé, cette soirée s’annonce comme une parenthèse hors du temps ! Pierre-François Lamiraud y propose un délicat dialogue entre harpe et poésie chantée, où les mots et les notes se répondent avec finesse. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

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English : Concert harpe et poésie chantée par Pierre-François Lamiraud

In the enchanting setting of the Villa du Temps retrouvé, this evening promises to be a timeless interlude! Pierre-François Lamiraud offers a delicate dialogue between harp and sung poetry, where words and notes respond to each other with finesse.

L’événement Concert harpe et poésie chantée par Pierre-François Lamiraud Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cabourg