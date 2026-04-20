Tournoi de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg

Cabourg

Tournoi de Tennis de table

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20

Chaque lundi et jeudi, place à des rencontres conviviales autour d’un tournoi de tennis de table par handicap, pensé pour offrir à chacun les mêmes chances de briller ! Que l’on soit joueur occasionnel ou plus expérimenté, l’ambiance se veut détendue et accessible à tous.

Chaque lundi et jeudi, place à des rencontres conviviales autour d’un tournoi de tennis de table par handicap, pensé pour offrir à chacun les mêmes chances de briller ! Que l’on soit joueur occasionnel ou plus expérimenté, l’ambiance se veut détendue et accessible à tous.

Buvette sur place. Inscription sur place à partir de 19h45.

Prêt de raquettes et de balles. .

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 80 66 95 56 cabourgtennisdetable@gmail.com

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English : Tournoi de Tennis de table

Every Monday and Thursday, it’s time for friendly encounters around a table tennis tournament based on handicap, designed to give everyone an equal chance to shine! Whether you’re an occasional player or a more experienced one, the atmosphere is relaxed and accessible to all.

L’événement Tournoi de Tennis de table Cabourg a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cabourg