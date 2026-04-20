Tournoi de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg
Tournoi de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg jeudi 9 juillet 2026.
Cabourg
Tournoi de Tennis de table
Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20
Chaque lundi et jeudi, place à des rencontres conviviales autour d’un tournoi de tennis de table par handicap, pensé pour offrir à chacun les mêmes chances de briller ! Que l’on soit joueur occasionnel ou plus expérimenté, l’ambiance se veut détendue et accessible à tous.
Chaque lundi et jeudi, place à des rencontres conviviales autour d’un tournoi de tennis de table par handicap, pensé pour offrir à chacun les mêmes chances de briller ! Que l’on soit joueur occasionnel ou plus expérimenté, l’ambiance se veut détendue et accessible à tous.
Buvette sur place. Inscription sur place à partir de 19h45.
Prêt de raquettes et de balles. .
Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 80 66 95 56 cabourgtennisdetable@gmail.com
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English : Tournoi de Tennis de table
Every Monday and Thursday, it’s time for friendly encounters around a table tennis tournament based on handicap, designed to give everyone an equal chance to shine! Whether you’re an occasional player or a more experienced one, the atmosphere is relaxed and accessible to all.
L’événement Tournoi de Tennis de table Cabourg a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cabourg
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