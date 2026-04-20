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Tournoi de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg

Tournoi de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg

Tournoi de Tennis de table Gymnase de la Divette Cabourg jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Gymnase de la Divette

Adresse : 19 Avenue de la Divette

Ville : 14390 Cabourg

Département : Calvados

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cabourg

Tournoi de Tennis de table

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20

Chaque lundi et jeudi, place à des rencontres conviviales autour d’un tournoi de tennis de table par handicap, pensé pour offrir à chacun les mêmes chances de briller ! Que l’on soit joueur occasionnel ou plus expérimenté, l’ambiance se veut détendue et accessible à tous.
Chaque lundi et jeudi, place à des rencontres conviviales autour d’un tournoi de tennis de table par handicap, pensé pour offrir à chacun les mêmes chances de briller ! Que l’on soit joueur occasionnel ou plus expérimenté, l’ambiance se veut détendue et accessible à tous.

Buvette sur place. Inscription sur place à partir de 19h45.
Prêt de raquettes et de balles.   .

Gymnase de la Divette 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 80 66 95 56  cabourgtennisdetable@gmail.com

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English : Tournoi de Tennis de table

Every Monday and Thursday, it’s time for friendly encounters around a table tennis tournament based on handicap, designed to give everyone an equal chance to shine! Whether you’re an occasional player or a more experienced one, the atmosphere is relaxed and accessible to all.

L’événement Tournoi de Tennis de table Cabourg a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cabourg

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