Tournoi de Bridge Sall’in Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Tournoi de Bridge

Sall’in 43 avenue de l’hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Ce tournoi de Bridge, vous réserve un moment de convivialité et de compétition !

Le rendez-vous est donné à tous les passionnés de bridge ! La ville accueille une nouvelle édition de son tournoi emblématique, comptant pour le Challenge Basse-Normandie.

Un open par paires ouvert aux joueuses et joueurs de tous niveaux, dans une ambiance studieuse mais toujours conviviale. L’occasion de mêler compétition, stratégie et plaisir du jeu !

Date limite d’inscription pour les participants lundi 3 août. Participation limitée à 34 tables.

Le tournoi sera suivi d’un cocktail amical offert par la municipalité.

Tarifs pour les joueurs

– Participation pour les licenciés 25€

– 1ère paire dans chaque ligne 140€

– 2e paire dans chaque ligne 120€

– 3e paire dans chaque ligne 100€

– 2 premières paires sans 1ère ou 2e série 80€ .

Sall’in 43 avenue de l’hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 11 74 10 03

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English : Tournoi de Bridge

This Bridge tournament is a great opportunity to enjoy a friendly and competitive atmosphere!

L’événement Tournoi de Bridge Cabourg a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cabourg