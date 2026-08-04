Tournoi de Bridge Sall’in Cabourg
vendredi 7 août 2026 · Sall'in · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Tournoi de Bridge
Sall’in 43 avenue de l’hippodrome Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ce tournoi de Bridge, vous réserve un moment de convivialité et de compétition !
Le rendez-vous est donné à tous les passionnés de bridge ! La ville accueille une nouvelle édition de son tournoi emblématique, comptant pour le Challenge Basse-Normandie.
Un open par paires ouvert aux joueuses et joueurs de tous niveaux, dans une ambiance studieuse mais toujours conviviale. L’occasion de mêler compétition, stratégie et plaisir du jeu !
Date limite d’inscription pour les participants lundi 3 août. Participation limitée à 34 tables.
Le tournoi sera suivi d’un cocktail amical offert par la municipalité.
Tarifs pour les joueurs
– Participation pour les licenciés 25€
– 1ère paire dans chaque ligne 140€
– 2e paire dans chaque ligne 120€
– 3e paire dans chaque ligne 100€
– 2 premières paires sans 1ère ou 2e série 80€ .
Sall’in 43 avenue de l’hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 11 74 10 03
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English : Tournoi de Bridge
This Bridge tournament is a great opportunity to enjoy a friendly and competitive atmosphere!
L’événement Tournoi de Bridge Cabourg a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cabourg
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