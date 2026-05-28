Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand Résidence Les Héliades Cabourg
Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand Résidence Les Héliades Cabourg jeudi 9 juillet 2026.
Cabourg
Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand
Résidence Les Héliades 6c Avenue des Dunettes Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La résidence les Héliades ouvre ses portes à la chorale Choeur à Cœur Normand et invite à partager un agréable moment en musique ! Concert ouvert à tous.
La résidence les Héliades ouvre ses portes à la chorale Choeur à Cœur Normand et invite à partager un agréable moment en musique ! Concert ouvert à tous. .
Résidence Les Héliades 6c Avenue des Dunettes Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 20 54 18 98 choraleccn@gmail.com
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English : Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand
The Héliades residence is opening its doors to the Choeur à Coeur Normand choir and inviting you to share a pleasant musical moment! Concert open to all.
L’événement Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand Cabourg a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cabourg
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