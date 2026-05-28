Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand Résidence Les Héliades Cabourg

Cabourg

Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand

Résidence Les Héliades 6c Avenue des Dunettes Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La résidence les Héliades ouvre ses portes à la chorale Choeur à Cœur Normand et invite à partager un agréable moment en musique ! Concert ouvert à tous.

La résidence les Héliades ouvre ses portes à la chorale Choeur à Cœur Normand et invite à partager un agréable moment en musique ! Concert ouvert à tous. .

Résidence Les Héliades 6c Avenue des Dunettes Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 20 54 18 98 choraleccn@gmail.com

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English : Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand

The Héliades residence is opening its doors to the Choeur à Coeur Normand choir and inviting you to share a pleasant musical moment! Concert open to all.

L’événement Concert de la Chorale Chœur à Cœur Normand Cabourg a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cabourg