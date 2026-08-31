UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Camille Sarlat-la-Canéda

samedi 12 décembre 2026 · Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Camille Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Centre Culturel
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Camille

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Tendre, lucide et engagé, cet album nous met face aux problématiques et aux défis de l’humanité.

Il nous berce aussi pour nous éveiller à l’amour, et rallumer les étoiles là où elles se sont éteintes. Camille est une femme qui chante avec le talent et la générosité des grandes créatrices touchées par la grâce. Elle cherche la note vibrante, le son sacré.

Avec The Sound of Milk, Camille se met à nu et nous livre un album à son image engagé, spirituel, libre et vivant !   .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Centre Culturel Camille

L’événement Centre Culturel Camille Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)