Centre Culturel Camille Sarlat-la-Canéda
samedi 12 décembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Camille
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Tendre, lucide et engagé, cet album nous met face aux problématiques et aux défis de l’humanité.
Il nous berce aussi pour nous éveiller à l’amour, et rallumer les étoiles là où elles se sont éteintes. Camille est une femme qui chante avec le talent et la générosité des grandes créatrices touchées par la grâce. Elle cherche la note vibrante, le son sacré.
Avec The Sound of Milk, Camille se met à nu et nous livre un album à son image engagé, spirituel, libre et vivant ! .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Camille
L’événement Centre Culturel Camille Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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