Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Constance

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-17 20:30:00

fin : 2027-06-17

Date(s) :

2027-06-17

Constance

J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.

Contemporain, drôle et profondément émouvant, InConstance plonge dans les abysses de la comédienne et humoriste Constance.

Un burn-out, un séjour en hôpital psychiatrique et un diagnostic, la bipolarité.

Elle détaille le long processus d’acceptation de sa maladie et ce qui lui a permis de revenir à la vie et à la scène, en incarnant avec justesse des personnages d’une grande humanité. Un récit intime et courageux qu’elle est la première à transformer en véritable spectacle d’humour. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Constance

L’événement Centre Culturel Constance Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir