Centre Culturel Constance Sarlat-la-Canéda
jeudi 17 juin 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Constance
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-17 20:30:00
fin : 2027-06-17
Date(s) :
2027-06-17
Constance
J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Contemporain, drôle et profondément émouvant, InConstance plonge dans les abysses de la comédienne et humoriste Constance.
Un burn-out, un séjour en hôpital psychiatrique et un diagnostic, la bipolarité.
Elle détaille le long processus d’acceptation de sa maladie et ce qui lui a permis de revenir à la vie et à la scène, en incarnant avec justesse des personnages d’une grande humanité. Un récit intime et courageux qu’elle est la première à transformer en véritable spectacle d’humour. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Centre Culturel Constance
L’événement Centre Culturel Constance Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)
- Nuit du Patrimoine Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Portes ouvertes du tribunal de proximité de Sarlat, Tribunal de proximité, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda 19 septembre 2026
- Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda 26 septembre 2026
- Centre Culturel Gauvain SERS Sarlat-la-Canéda 26 septembre 2026