Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Hommage à Daniel L’Homond

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Soirée en collaboration avec le Festival Les Contes du Lébérou.

Une soirée suspendue entre Contes et Chansons afin de rendre hommage au Conteur Périgordin Daniel L’Homond qui nous a quittés brutalement en avril dernier. Daniel devait célébrer son jubilé lors de cette soirée, accompagné par des amies et amis artistes qui ont marqué sa route. Ces derniers ont tenu à garder cette date en sa mémoire. Au programme Daniel Chavaroche, Monique Burg, Laurent Labadie, Patrick Salinié, Jean et Pascal Bonnefon, Jacques Gandon, Michel Herblin, Guillaume Wilmot, Bertoo et Ferran L’Homond, Kamel Guennoun, Pépito Matéo, Gigi Bigot, Françoise Diep, Djalma, Neyla Entraygues, Michel Galaret et Jacques et Éva Claret.

Une soirée conte et chanson remplie de sourires et de souvenirs. E cric e crac, lo conte es escabat… Mas lo somi esvelhat que nos a balhat demora ! .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Centre Culturel Hommage à Daniel L’Homond

L’événement Centre Culturel Hommage à Daniel L’Homond Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir