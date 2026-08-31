Centre Culturel I MUVRINI Sarlat-la-Canéda
samedi 5 décembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel I MUVRINI
place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 18:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Concert offert par la mairie de Sarlat et l’Offi ce du tourisme à l’occasion de l’inauguration du marché de Noël. Pour plus d’informations https://www.sarlat-tourisme.com/
Depuis la fi n des années 1970, I Muvrini porte la voix de la Corse bien au-delà de ses frontières. Autour des frères Alain et Jean-François Bernardini, le groupe a profondément contribué à faire connaître la polyphonie et la langue corses, tout en les faisant dialoguer avec les musiques du monde.
De Sting à Véronique Sanson en passant par MC Solaar, I Muvrini a multiplié les rencontres artistiques et construit, au fi l de plusieurs décennies, une oeuvre singulière, populaire et profondément humaniste.
Une formation emblématique, dont la musique est devenue l’une des grandes voix de la Corse contemporaine. .
place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel I MUVRINI
L’événement Centre Culturel I MUVRINI Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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