Centre Culturel Joga Bonito Sarlat-la-Canéda
vendredi 28 mai 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Joga Bonito
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28 10:00:00
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-28
Moncef Zebiri Le BLOCK CCN de Rillieux-la-Pape
Joga Bonito le beau jeu en portugais célèbre le mouvement, le plaisir et la liberté à travers la performance, qu’elle soit individuelle ou collective.
Dans cette création, Moncef Zebiri met en dialogue deux cultures populaires, le football et la danse hip-hop, unies par un même élan transformer la technique en plaisir et la performance en jeu.
Portés par des réinterprétations de grands classiques de la musique brésilienne, cinq danseurs et un freestyler déploient une énergie solaire et festive où les gestes du football se transforment en une écriture chorégraphique en résonance avec les danses urbaines. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Joga Bonito
L’événement Centre Culturel Joga Bonito Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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