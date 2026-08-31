Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Joyce Jonathan

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 20:30:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-28

Révélée au grand public avec son premier album Sur mes gardes, certifié disque de platine, Joyce Jonathan s’impose depuis plus d’une décennie comme l’une des voix incontournables de la scène pop française.

Autrice-compositrice-interprète, elle tisse des chansons intimistes, entre douceur, émotion et modernité. Son talent dépasse les frontières véritable star en Chine, elle y chante même en mandarin et y connaît un succès remarquable.

Ce concert est moment suspendu, complice et chaleureux, entre confidences, mélodies et sensibilité.

Un concert lumineux et sensible, porté par une artiste qui parle au cœur… ici comme à l’autre bout du monde. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Joyce Jonathan

L’événement Centre Culturel Joyce Jonathan Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir